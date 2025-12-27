Prezident kritizoval pomalú výrobu snehu, starosta hovoril o problémoch. Taliani hlásia pokrok

Areál snowboardových súťaží v Livigne.
Areál snowboardových súťaží v Livigne.
V Livigne sa rozdá 26 sád medailí v snowboardovom a lyžiarskom freestyle.

Prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Johan Eliasch ocenil pokrok v prípravách olympijského areálu v Livigne.

Tam sa vo februári rozdá 26 sád medailí v snowboardovom a lyžiarskom freestyle. Eliasch pred týždňom kritizoval pomalú výrobu umelého snehu.

"Organizačný výbor urobil dôležité kroky vpred. Pokrok je viditeľný. Chceme oceniť odhodlanie a obetavosť všetkých zúčastnených, ich tímová práca a vytrvalosť sú pre úspech zásadné, "citovala predsedu lyžiarskej a snowboardovej federácie agentúra Reuters.

Pre olympijské súťaže v Livigne je potrebné veľké množstvo umelého snehu na stavbu U-rámp, skokov a ďalších terénnych prekážok. Snežné delá mali podľa starostu Livigna Rema Galliho technické ťažkosti, ale teraz už pracujú naplno.

Eliasch pripomenul, že zimné športy sa v súčasnosti stretávajú s hlbšími štrukturálnymi problémami, ako sú rastúce náklady, klimatický tlak a nedostatočne využívaná infraštruktúra.

To podľa predsedu FIS nahráva uvažovanému modelu, v ktorom sa bude niekoľko stálych hostiteľov zimných olympijských hier pravidelne striedať.

