Šéfka ruského lyžovania nesúhlasí s Putinom. Do Paríža nejdeme, tvrdí

„Bez hymny a vlajky by nemali naši športovci na olympijských hrách štartovať. Nemám k tomu, čo dodať. Je to totálna diskriminácia a svoj názor nezmením,“ reagovala Välbeová pre agentúru RIA Novosti.

Välbeová však má opačný názor. Podľa nej by športovci nemali v Paríži pod neutrálnou vlajkou štartovať.

„Bojkot by nikam neviedol,“ doplnil ho aj prezident Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov.

Kým Putin pred pár týždňami priznal, že je v záujme ruských športovcov, aby štartovali na olympijských hrách v Paríži. Aj v prípade, že by museli na súťaži štartovať ako neutrálni športovci, bez štátnych symbolov – vlajky a hymny.

Po začiatku vojny na Ukrajine Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil športovým federáciám, aby športovcov týchto krajín z medzinárodných súťaží vylúčili.

Vlani prezident MOV Thomas Bach predostrel víziu, že šancu súťažiť v Paríži by mali mať aj ruskí a bieloruskí športovci. Za podmienok neutrality, mali by to byť športovci nie sú členmi silových zložiek týchto krajín a ktorí agresiu na Ukrajine nepodporovali.