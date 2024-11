OH chce organizovať netypická, no veľká krajina. Rozhovory posunula na vyššiu úroveň

Pred začatím rokovaní však musí vypracovať štúdiu o uskutočniteľnosti. Hostiteľským mestom by sa potenciálne mohol stať Ahmedabad v západnom štáte Gudžarát.

Medzi ďalšími uchádzačmi o OH 2036 by mohli byť Indonézia, Katar a Saudská Arábia. Hry v roku 2028 zavítajú do Los Angeles a v roku 2032 do Brisbane, pripomenula agentúra DPA.