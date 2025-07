Skvelé správy z EYOF. Slovenské gymnastky vybojovali strieborné medaily

Celkovo vo viacboji získala členka Juniorského olympijského tímu, kam ju zaradili Nadácia SOŠV a Slovenský olympijský a športový výbor, 51,950 bodu. Dlho viedla a až v podvečernom slede ju predstihla excelentná Francúzka Elena Colasová, ktorá dostala za svoje cvičenie 53,750 bodu.

Piliarová skvele zacvičila na bradlách, na ktorých dostala 13,900 bodu a ako najlepšia sa kvalifikovala do finále. Nad 13 bodov dostali od rozhodkýň na bradlách len tri gymnastky a Detvianka bola suverénne najlepšia.

Zo siedmeho miesta sa kvalifikovala aj do finále v prostných, v ktorých dostala 13,200 bodu. Za svoje cvičenie dostala výborných 13,200 bodu, za kladinu presne o bod menej. Výborne cvičila aj Nela Ostrihoňová, ktorá vo viacboji s 50,200 bodu obsadila 7. miesto.

Na kladine sa s 13,200 bodmi kvalifikovala do finále. O jednu desatinu jej ušiel postup do finále na bradlách, na ktorých skončila desiata (11,800). Lilly Murínová obsadila vo viacboji konečnú 39. priečku so ziskom 45,600 bodu.

Trio Sloveniek bolo až do posledného sledu najlepšie aj v súťaži družstiev, v ktorej získali 102,150 bodu. Až záverečnými cvičeniami ich predstihli Francúzky, ktoré suverénne zvíťazili so 106,450 bodmi.