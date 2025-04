Európska únia chce olympijské hry v roku 2036, hlási sa aj Londýn

EuRokomisár pre šport Glenn Micallef v rozhovore pre web Politico uviedol, že chce vidieť „olympijský oheň opäť zapálený na území Európskej únie, a to pri najbližšej možnej príležitosti“.

Keďže v roku 2028 sa olympijské hry uskutočnia v americkom Los Angeles a o štyri roky neskôr privíta toto podujatie austrálske mesto Brisbane, najskorší termín pripadajúci do úvahy je rok 2036.

Starosta Londýna Sadiq Khan v rozhovore pre The Times uviedol, že chce, aby sa britská metropola stala „športovým hlavným mestom sveta“ a bol by rád, keby Londýn podal ponuku na usporiadanie OH v roku 2040. Londýn naposledy hostil olympiádu v roku 2012, čo znamená, že už má potrebnú infraštruktúru.

O organizovaní olympiády v rokoch 2036, 2040 alebo 2044 uvažujú aj v Nemecku. Zatiaľ poslednýkrát hostila táto krajina olympijské hry v roku 1972, vtedy sa konali v Mníchove. Záujem o OH má tiež španielska metropola Madrid.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zatiaľ neurčil harmonogram na výber hostiteľských miest OH pre roky 2036 alebo 2040. Záujem však už stihli prejaviť turecký Istanbul, čilské Santiago a tiež Nusantara - plánované nové hlavné mesto Indonézie.