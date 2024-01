Francúzsky prezident verí svojim športovcom, na domácich OH očakáva množstvo medailí

"Je to o pevnej vôli. Je to o tom, že sme hladnejší ako ostatní. Vy ste, však? Mali by ste byť! Je to príležitosť, ktorá sa naskytne raz za život. Doma, pred domácim publikom," citovala Marrona agentúra AP. Za hlavné výzvy označil bezpečnosť, verejnú dopravu a dostupnosť.

Každý deň olympijských hier bude v nasadení približne 30.000 policajtov a francúzska armáda plánuje prispieť 15.000 vojakmi. Podujatie sa koná v Paríži od 26. júla do 11. augusta a paralympiáda je na programe od 28. augusta do 8. septembra.