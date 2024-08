V mladosti súťažil za školu. Dr. Dre by chcel na OH reprezentovať USA v lukostreľbe

BRATISLAVA. Americký hudobný producent, rapper a zabávač známy pod umeleckým menom Dr. Dre by sa chcel dostať do amerického tímu pre olympijské hry v Los Angeles 2028. Vybral si na to jedno z tradičných odvetví - lukostreľbu.

Seriózny záujem vyjadril počas vystúpenia v programe Entertainment Tonight. Aktuálne 59-ročná postava šoubiznisu bude mať počas nasledujúcich OH už 63 rokov.



Uvedené asi prekvapilo mnoho ľudí, umelec však uistil fanúšikov, že je plne oddaný tomuto cieľu.