Uskutoční sa olympiáda na Blízkom východe? Jedna z krajín oficiálne kandiduje

DAUHA. Katar oficiálne podal kandidatúru na usporiadanie olympijských a paralympijských hier v roku 2036.

Oznámili to katarské úrady s tým, že krajina chce nadviazať na úspešné organizovanie futbalových majstrovstiev sveta 2022 a ďalej diverzifikovať svoju ekonomiku závislú od energetiky.

Ak by bol Katar vybraný, stal by sa prvou krajinou Blízkeho východu a severnej Afriky, ktorá by hostila olympijské hry.