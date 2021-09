Oktagon 28: Michal Konrád s treťou výhrou v rade, Martiníka k ničomu nepustil

Opatrný začiatok, Konrád si berie stred klietky. Martiníkov kop na hlavu opätuje tvrdým lowkickom. V polovici kola strháva Konrád Martiníka na zem a snaží sa dostať do výhodnej pozície. Pripravuje si škrtenie (RNC), ale Martiník sa dobre bráni a v poslednej minúte kola sa dokáže postaviť. Kolo si však jasne pripíše na svoju stranu Konrád.

2. kolo

Konrád začína kopom na lýtko a pokračuje v tlaku. Martiník dobre triafa roundkick z ústupu. Michal sa nepripraveným takedownom pokúša preniesť súboj na zem, no neúspešne. Desať sekúnd pred koncom už je však úspešný a strháva Davida na zem.

3. kolo

Michal Konrád, verný svojej taktike z prvých dvoch kôl, tlačí súpera a dobre mu sadne kop z otočky na telo. To sa však nedá povedať o Martiníkovi, ktorý sa pri podobnom kope pošmykne. Opäť Konrádov úspešný strh, Martiník však vstáva a v posledných dvoch minútach sa snaží súboj zvrátiť. V kritických chvíľach Konrád súpera zväzuje do klinču a zápas si už do konca postráži.