Oktagon 28: Matěj Peňáz opäť suverénny, Strzelczyka knokautuje v 1. kole

PRAHA. Jediný kat Slováka Vlasta Čepa, Poliak Mateusz Strzelczyk, sa stretol v súboji strednej váhy s neporazeným Čechom Matějom Peňázom.

1. kolo

Peňáz začína dvoma údermi a zadným kopom. Do ďalších úderov prepadáva, ponorí sa pod súpera a dostane sa do klinču. Strzelczyk súboj zviaže a snaží sa dostať na zem, aj za cenu, že skončí na chrbte, z ktorého by však mal mať prevahu. Neúspešne. Skúša aj techniku Imanari roll, no Peňáz sa má na pozore.

Matěj čisto triafa dlhé údery a posiela Mateusza k zemi, kde pridáva ďalšiu salvu a zápas ukončuje už v druhej minúte.