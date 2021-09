Oktagon 28: Potvrdil kvality. Leo Brichta zdolal Lapilusa pred limitom

PRAHA. Najťažšia výzva kariéry. Tak bol pred súbojom s talentovaným Čechom Leom Brichtom označovaný francúzsky bojovník Damien Lapilus.

1. kolo

Opatrný začiatok, borci si vymieňajú kopy. Hala ženie Brichtu dopredu, no Lapilus sa snaží držať si stred klietky. Minútu a pol pred koncom kola zasahuje Francúz Lea do slabín a zápas je na chvíľu prerušený.

Brichta do záveru kola tlačí, skúša dva lakte z otočky a ku koncu strháva Lapilusa na zem.

2. kolo

Lapilus útočí viac na telo, sadne mu pekný roundkick. Súboj sa dostáva do grapplerskej výmeny, kde sa Brichta snaží nasadiť škrtenie, no Francúz pozíciu pretočí. Český bojovník však dokáže vstať naspäť do postoja.