Čaká ho premiéra na veľkom podujatí. Očakávajú sa odo mňa góly, tvrdí Guba

Guba má taktiež bohaté skúsenosti z futbalu, keď sa dvakrát tešil z double v najvyššej slovenskej lige v drese AS Trenčín.

Osobne sa teším na to, že pomôžem tímu čo najviac. Očakávajú sa odo mňa góly, ale v prvom rade chcem prispieť k úspechu tímu každým striedaním.

Bol som veľmi rád, že som dostal nomináciu, a veľmi si ju vážim. Potešilo ma to. Reprezentovať svoju krajinu je pre mňa vždy veľká česť.

Áno, je to moja premiéra. Teším sa na skvelé podujatie, každý zápas a skvelú partiu chalanov. Určite to bude nezabudnuteľný zážitok, na ktorý sa veľmi teším.

Čo pre vás znamená obliecť si reprezentačný dres?

Je to veľká česť reprezentovať svoju krajinu. Cítil som to už v minulosti, keď som hrával profesionálny futbal, a stále to prežívam rovnako aj teraz.