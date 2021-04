Hanba, poškodenie futbalu. Na Superligu reagovali aj Macron či Johnson

Jej prezidentom bol predseda Juventusu Andrea Agnelli, ten sa ale v nedeľu vzdal svojho postu v ECA a rovnako tak rezignoval aj na post vo výkonnom výbore UEFA.

"Budeme pomáhať futbalu na všetkých úrovniac a dáme veci do poriadku," vravel prezident Realu Madrid a nový predseda Superligy.

Po oznámení vzniku Superligy sa spustila ohromná lavína negatívnych reakcií. "Proti cynickému zámeru, ktorý sa zakladá len na záujmoch niekoľkých klubov sa postavíme spoločne.

V súčasnosti svet potrebuje solidaritu. Futbal je založený na súťažení, nič iného neprichádza do úvahy. Ďakujeme tiež klubom z ostatných krajín, najmä Nemecka a Francúzska, že sa k zámeru nepridali.

Vyzývame fanúšikov, politikov a všetkých, ktorí milujú futbal, aby nám pomohli proti tomuto bojovať. Sebeckosť menšiny sa musí skončiť," uviedla UEFA.

Iniciatívu otvorene odsúdil aj prezident UEFA Aleksander Čeferin: "Je to pľuvanec do tváre všetkých fanúšikov futbalu. Ide o sebecký návrh poháňaný chamtivosťou," citovala ho agentúra AFP.

Pozvánku do Superligy dostali aj Bayern Mníchov, Borussia Dortmund či Paríž St. Germain, no odmietli ju.

Znechutený bývalý kapitán United

"Na základe týchto skutočností môže FIFA len vyjadriť svoj nesúhlas s 'uzavretou separátnou európskou ligou', ktorá bude mimo medzinárodných futbalových štruktúr a nebude rešpektovať princípy FIFA," reagovala strešná organizácia svetového futbalu.

Odmietavý postoj promptne vyjadrili aj politici, medzi nimi napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron či britský premiér Boris Johnson.

"Prezident republiky privítal postoj francúzskych klubov, ktoré sa odmietli podieľať na projekte európskej Superligy. Ten ohrozuje princípy solidarity a súťaživosti," uvádza sa v oficiálnom komuniké Elyzejského paláca.

Podľa najnovších informácií by však do projektu mohli vstúpiť aj francúzske kluby. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia nového projektu.

"Najmenej dva francúzske kluby sú pripravené pôsobiť každý rok v európskej Superlige," napísala agentúra AFP bez udania ich mien, resp. spôsobu, akým by sa vybrali.

Minuloroční finalisti Ligy majstrov Paríž St. Germain a Bayern Mníchov nie sú na zozname zakladajúcich členov.

"Plán európskej Superligy poškodí futbal. Bol by to zásah do srdca domácich súťaží a spôsobí to obavy všetkým fanúšikom. Zainteresované kluby musia zodpovedať otázky svojim fanúšikom i širšej komunite predtým, než podniknú nejaké kroky," uviedol britský premiér.