Historický večer pre Nórsko, vraví Haaland. Hrať s Erlingom je sen, dodal Ödegaard

OSLO. Nórski futbalisti naďalej dominujú v I-skupine európskej kvalifikácie MS 2026. V utorok dosiahli jedno z najvyšších víťazstiev vo svojej histórii, keď na štadióne v Osle „zdemolovali“ Moldavsko 11:1 a aj po piatich zápasoch kraľujú tabuľke bez straty bodu.
Piatimi gólmi sa blysol kanonier Manchestru City Erling Haaland, ďalšie štyri pridal striedajúci Thelo Aasgaard.
Haaland sa stal prvým päťgólovým strelcom Nórska od roku 1948. V národnom drese nastrieľal dokopy už 48 gólov v 45 zápasoch a ďalej tak navyšuje reprezentačný rekord.
„Bol to skvelý zápas. Dominovali sme od začiatku až do konca. Je to pre nás historický večer,“ tešil sa 25-ročný útočník, ktorého tvár „zdobili“ tri stehy po tom, ako ho nešťastne zasiahli dvere batožinového priestoru tímového autobusu.
Už v prvom polčase Haaland dosiahol piaty hetrik v reprezentačnom drese, hneď po prestávke pridal štvrtý zásah a v 83. minúte zvýšil svojím piatym gólom na 10:1.
A to ešte v 79. minúte prenechal realizáciu pokutového kopu spoluhráčovi Aasgaardovi, ktorý vďaka tomu zavŕšil svoj hetrik. Stačil mu naň 11-minútový pobyt na ihrisku.
„Hovorí to veľa o jeho charaktere. Erling miluje strieľať góly a je niečo úžasné, že mi prenechal penaltu. Veľmi ma to potešilo. Je to pre mňa skvelý moment, v hľadisku som mal rodinu, som na to hrdý,“ vyznal sa pre VG stredopoliar Glasgow Rangers.
Špílmacher londýnskeho Arsenalu Martin Ödegaard potvrdil, že pre každého hráča je snom hrať v jednom tíme s Haalandom:
„Vie perfektne načasovať svoje nábehy. Potom je to už len otázka správnej prihrávky a on už vie ako zakončiť.“
Nóri sú vo svojej skupine absolútne suverénni, nastrieľali dokopy 24 gólov a inkasovali len trikrát.
Pred dvojicou Taliansko - Izrael majú aktuálne šesťbodový náskok a sú veľmi blízko k tomu, aby po dlhých 28 rokoch opäť postúpili na MS. Nebolo to však najvyššie víťazstvo „vikingov“ v histórii.
Rekord drží triumf 12:0 nad Fínskom, ktorý Nóri dosiahli v Bergene 28. júna 1946.