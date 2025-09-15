Nórsko hrá o MS, ale aj o ľudskosť. Zárobok z predaja lístkov venuje Gaze

Futbalisti Nórska
Futbalisti Nórska (Autor: TASR/NTB via AP)
TASR|15. sep 2025 o 18:44
Nemôžeme byť ľahostajní, znie z Osla.

OSLO. Zárobok z predaja lístkov na zápas kvalifikácie MS 2026 medzi futbalistami Nórska a Izraela poputuje na účely humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF).

Peniaze majú pomôcť pri zmiernení utrpenia v Gaze, v pondelok o tom informoval Nórsky futbalový zväz (NFF).

Zápas je na programe 11. októbra v Osle.

„Zápas sa odohrá na pozadí závažného humanitárneho utrpenia a my nemôžeme byť ľahostajní.

Podľa nášho názoru je úplne opodstatnené venovať peniaze tejto organizácii, ktorá v Gaze pomáha všetkými silami,“ citovala vyjadrenie prezidentky NFF Lisy Klavenessovej agentúra AFP.

Stretnutie sa odohrá na štadióne Ullevaal, najväčšom futbalovom stánku v krajine, s kapacitou vyše 27.000 divákov.

Nórsko je po piatich zápasoch na čele A-skupiny bez straty bodu, prvý duel proti Izraelu na neutrálnej pôde v Debrecíne zvládlo po triumfe 4:2.

