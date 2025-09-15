Nórsko hrá o MS, ale aj o ľudskosť. Zárobok z predaja lístkov venuje Gaze

OSLO. Zárobok z predaja lístkov na zápas kvalifikácie MS 2026 medzi futbalistami Nórska a Izraela poputuje na účely humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF).
Peniaze majú pomôcť pri zmiernení utrpenia v Gaze, v pondelok o tom informoval Nórsky futbalový zväz (NFF).
Zápas je na programe 11. októbra v Osle.
„Zápas sa odohrá na pozadí závažného humanitárneho utrpenia a my nemôžeme byť ľahostajní.
Podľa nášho názoru je úplne opodstatnené venovať peniaze tejto organizácii, ktorá v Gaze pomáha všetkými silami,“ citovala vyjadrenie prezidentky NFF Lisy Klavenessovej agentúra AFP.
Stretnutie sa odohrá na štadióne Ullevaal, najväčšom futbalovom stánku v krajine, s kapacitou vyše 27.000 divákov.
Nórsko je po piatich zápasoch na čele A-skupiny bez straty bodu, prvý duel proti Izraelu na neutrálnej pôde v Debrecíne zvládlo po triumfe 4:2.