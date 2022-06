Privara mal na dosah cenný skalp. Gombos: Bolo to ako na hojdačke

BRATISLAVA. Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do 2. kola dvojhry na antukovom challengeri Kooperativa Bratislava Open.

"Bolo to ako na hojdačke. Bojoval som nielen so súperom, ale aj sám so sebou. Spravil som tam niekoľko dvojchýb, trápim sa s tým už od challengeru v Prostějove. V ďalšom zápase musím hrať koncentrovane, bez výkyvov.

V Bratislave nemám žiadne očakávania. Vždy keď ich mám, tak to nevypáli dobre. Pôjdem od zápasu k zápasu," uviedol slovenský daviscupový reprezentant.

V pondelok bol v akcii ešte jeden slovenský tenista. Miloš Karol ako držiteľ voľnej karty prehral s Rusom Andrejom Kuznecovovm 6:7 (3), 6:7 (3).