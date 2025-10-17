Slovenky štartujú prípravu na kvalifikáciu MS 2027. V kádri môže ešte prísť k viacerým zmenám

BRATISLAVA. Slovenské futbalové reprezentantky o pár dní odštartujú prípravu na kvalifikačné zápasy o postup na MS 2027.
Na domácej pôde v Senci si najskôr v sobotu 25. októbra zmerajú sily s Ukrajinkami a o tri dni nato privítajú Maďarky.
Slovenky vstúpia do herného kolotoča po takmer päťmesačnej pauze. Naposledy sa na prelome mája a júna stretli s reprezentantkami Gibraltáru (11:0) a Faerských ostrovov (2:1), ovládli 1. skupinu C-divízie Ligy národov a zaistili si postup do vyššieho „béčka“.
„Po Lige národov a piatich mesiacoch budeme mať súperov zo skupiny, ktorá nás čaká.
Chcel som, aby sme boli kompletní v týchto zápasoch, teda s tými hráčkami, ktoré odohrali väčšiu času Ligy národov,“ uviedol tréner tímu Peter Kopúň pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
V nominácii figuruje 23 hráčok. Po dlhšej dobe je jej súčasťou obrankyňa švajčiarskeho FC Bazilej Jana Vojteková, ktorá sa zotavovala po operácii kolena.
„Veľmi sa tešíme, že sa Janka dostala po zranení späť do formy a aj do zostavy svojho tímu v novej sezóne švajčiarskej ligy. Vynechala celú Ligu národov, preto som opätovne využil priestor ju povolať, na základe jej pracovitosti a výkonov vo švajčiarskej súťaži.
Keďže jej miesto v klube je dlhodobo na pozícii strednej obrankyne, budeme pracovať s touto alternatívou aj u nás. Chcem vidieť, s akou vnútornou motiváciou príde na zraz a ako ju bude rozdávať okoliu,“ povedal na adresu 34-ročnej hráčky Kopúň.
Nominácia však ešte nie je na sto percent istá. „Vyzerá to tak, že všetko je v poriadku, ale nie je. V čase vydania nominácie sme sa dohodli s niektorými hráčkami, že si budeme musieť pred a na začiatku zrazu odkomunikovať ich zdravotný stav.
Je dosť možné, že môže prísť k viacerým zmenám pred, alebo na začiatku zrazu, ktorý je v utorok. Nechcem to veľmi rozvádzať nakoľko je stále priestor, že všetko dopadne dobre a zmeny budú minimálne,“ vysvetlil reprezentačný kouč.
Úvodný výkop stretnutia s Ukrajinou je na programe o 17.00 h, utorkový duel s Maďarskom sa odohrá od 16.00 h.
Európska kvalifikácia na šampionát v Brazílii sa začne vo februári, žreb skupín by sa mal uskutočniť začiatkom novembra.
Nominácia Slovenska
Brankárky: Mária Korenčiová (FC Janov), Martina Geletová (AP Orlen Gdansk), Anika K.H. Tóth (Halifax Tides FC)
Obrankyne: Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Nina Matušicová (Spartak Myjava), Kristína Košíková (SK Slavia Praha), Aneta Surová (FC Slovan Liberec), Szilvia Nagy (Újpest FC), Andrea Horváthová (GKS Górnik Leczna), Jana Vojteková (FC Bazilej)
Stredopoliarky: Michaela Ferencová (FC Slovan Liberec), Mária Mikolajová (Hamburger SV), Sofia Anna Škerdová (FC Slovan Liberec), Victoria Kaláberová (GKS Gieska Katowice), Ľudmila Maťavková (SKN St. Pölten), Laura Retkesová (AC Sparta Praha)
Útočníčky: Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Patrícia Hmírová (GKS Gieska Katowice), Martina Šurnovská (SK Slavia Praha), Nikola Rybanská (OFI Crete Women FC), Klaudia Fabová (AP Orlen Gdansk), Darina Hrúziková (1. FC Slovácko)
Realizačný tím: tréner: Peter Kopúň, asistent trénera: Michal Švihorík, asistent trénera: Lucia Haršanyová, tréner brankárov: Martin Krnáč, kondičný tréner: Miroslav Seňan, technický vedúci: Michal Vengloš, media manažér: Monika Jurigová, športový psychológ: Petra Pačesová, lekár: Alice Kušnírová, lekár: Patrícia Dragunová, fyzioterapeut: Veronika Rybárová, fyzioterapeut: Jaroslav Holub, masér: Jindřich Ditrich, kustód: Marek Pittner, kustód: Pavel Očoveji