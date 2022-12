Americký hokejista Cam Atkinson podstúpi v stredu operáciu krku, sezóna pre neho skončila

Cam chcel hrať a skúšal rôzne veci. Už sa cítil naozaj dobre, no potom sa to znova otočilo. Diskutovali sme to s profesionálmi a oni cítia, že toto je najlepšia cesta," povedal tréner Flyers John Tortorella.

Atkinson povedal 3. decembra, že je už pripravený a je blízko debutu. Odcestoval s tímom na štvorzápasové turné na ihriská súperov, no do hry nakoniec nezasiahol. "Ešte minulý týždeň sme si mysleli, že by mohol hrať proti Rangers, no nakoniec to nešlo.