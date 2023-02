Ovečkin dočasne opustil tím Washingtonu. Plánuje cestovať do Ruska?

"Potrebuje teraz riešiť nejaké veci a my ho v tom budeme podporovať. Pokiaľ ide o rodinu a rodičov, to je to, na čom naozaj záleží," povedal pre zámorské médiá tréner tímu Peter Laviolette. Ten si nemyslí, že sa Ovečkin vráti do tímu v blízkej budúcnosti.

Podporu vyjadril ruskému útočníkovi aj jeho klub Washington Capitals v oficiálnom stanovisku: "Nie je nič dôležitejšie ako tí, ktorých milujeme. Alexovi a jeho rodine želáme len to najlepšie."

Počas svojej 18-ročnej kariéry v NHL vynechal Ovečkin iba 48 zápasov a Capitals prehrali 25 z nich.

"Celú sezónu a aj tie predchádzajúce sme museli hrať zápasy bez kľúčových hráčov. Bude nám chýbať. Sme lepší tím, keď je v zostave, ale zatiaľ ho musia nahradiť iní hráči," reagoval na absenciu kapitána tímu dánsky útočník Lars Eller.