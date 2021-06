Černák sa vrátil a Tampa oslavuje, opäť si zahrá o Stanleyho pohár

NEW YORK. Hokejisti Tampy Bay Lightning druhýkrát za sebou postúpili do finále play off NHL. V semifinále si opäť poradili s New Yorkom Islanders, keď v piatkovom siedmom dueli zvíťazili 1:0 a v sérii uspeli 4:3.

Do zostavy Tampy sa päť dní po zranení vrátil slovenský obranca Erik Černák a odohral bezmála 20 minút.

Tampa Bay zabojuje o pohár s Montrealom Canadiens, prvý zápas je na programe v pondelok na Floride. Na súpiske súpera je slovenský útočník Tomáš Tatar.