Niekdajší rival mu šance nedáva. Cormier: Jones nezíska titul ťažkej váhy UFC

„Verím tomu, že Jon Jones nastúpi v ťažkej váhe, a že to bude okamžite o titul. Tiež som ale presvedčený o tom, že s Cyrilom Ganem alebo Francisom Ngannuom prehrá. Ide o to, že čas, ktorý bol mimo hry a váhový rozdiel bude hrať dôležitú úlohu.

Tí chlapci, jeho súperi, to je ďalší problém. Nejde o to, že by bol snáď Jones horší, to spomínaní zápasníci v ťažkej dívízii sú jednoducho na inej úrovni,“ uviedol Cormier.