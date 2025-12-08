Nemecko zaháji prípravu na šampionát proti svojmu susedovi. Generálkou bude súboj s Fínmi

Zľava Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko.
8. dec 2025
Na tridsiateho marca je naplánovaný ďalší súboj s doposiaľ neznámym súperom.

Nemecká futbalová reprezentácia odohrá 27. marca prípravný zápas so Švajčiarskom. Jeho dejiskom bude štadión St. Jacobs Park v Bazileji.

Pre zverencov trénera Juliana Nagelsmanna pôjde o súčasť prípravy na MS v USA, Kanade a Mexiku.

Na tridsiateho marca je naplánovaný ďalší súboj s doposiaľ neznámym súperom. Generálkou na MS bude pre Nemcov duel s Fínskom, ktorý je na programe 31. mája.

Na šampionát zamieria 2. júna letom z Frankfurtu do Chicaga. Štvornásobní majstri sveta sa v základnej E-skupine postupne stretnú s Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom, pripomenula agentúra DPA.

