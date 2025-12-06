Keď futbal ustúpil politike. Trump si urobil z galavečera MS vlastnú pompéznu šou

Americký prezident Donald Trump povedal, že na žreb majstrovstiev sveta 2026 neprišiel preto, aby dostal cenu – no aj tak ju dostal.
Trump, ktorý tento rok intenzívne loboval za Nobelovu cenu mieru, získal inauguračnú mierovú cenu FIFA za svoje úsilie podporovať dialóg a deeskaláciu v niektorých z najväčších svetových krízových ohnísk.
Bývalá hviezda televíznej reality šou dominovala dianiu v Kennedyho centre vo Washingtone v piatok večer, keď sa postavil do centra jedného z najväčších podujatí športového sveta – pompéznej, celebritami nabitej akcie, ktorá niesla nezameniteľný prezidentov rukopis.
Spojené štáty budú spolu s Kanadou a Mexikom hostiť budúcoročný futbalový šampionát. Kanadský premiér Mark Carney a mexická prezidentka Claudia Sheinbaum boli tiež prítomní, no od začiatku do konca to bola predovšetkým Trumpova show.
Ako pocta Trumpovej obľube veľkolepých scén, prezident FIFA Gianni Infantino, ktorý pôsobil ako moderátor, nechal troch lídrov postaviť sa za žiarivo farebné pulty – v štýle televíznej súťaže – aby vytiahli žreby s tímami.
Po žrebe sa všetci spolu s Infantinom odfotili na spoločné selfie.
„Bude to jedinečné, bude to veľkolepé, bude to spektakulárne,“ povedal Infantino na úvod ceremoniálu o budúcoročných zápasoch.
Mohlo to však platiť aj pre samotné podujatie v Kennedyho centre, ktoré sa konalo na Trumpov podnet vo Washingtone.
FIFA spravila z Trumpa hrdinu mieru
Minulý mesiac FIFA oznámila, že pri žrebe udelí novú každoročnú cenu – FIFA Peace Prize, ktorou chce „oceniť jednotlivcov, ktorí podnikli mimoriadne a výnimočné kroky pre mier“.
Pred samotným udelením bol odvysielaný videozostrih oslavujúci Trumpa za to, že ukončil vojnu v Gaze a snažil sa zastaviť ruskú vojnu na Ukrajine.
Trofej – pozlátený glóbus držiaci sa na vztýčených rukách – bola výrazne väčšia než Nobelova cena, ktorá je len jednoduchou medailou.
VIDEO: Donald Trump dostal Cenu mieru FIFA
Trump dostal aj medailu, ktorú si okamžite nasadil, zatiaľ čo ho Infantino oslavne predstavoval. Prezident si cenu zaslúžil za „podporu mieru a jednoty vo svete“, povedal.
„Je to skutočne jedna z najväčších pôct v mojom živote – a ešte viac,“ vyhlásil Trump.
Nechal si chvíľu na sebechválu. Spojené štáty podľa neho „neboli na tom príliš dobre“, keď nastupoval do úradu, no teraz sú „najhorúcejšou krajinou na svete“.
Ešte predtým Trump novinárom povedal, že mu na cene nezáleží, no dodal, že za svojich desať mesiacov v úrade „ukončil osem vojen“.
„Nepotrebujem ceny. Potrebujem zachraňovať životy,“ povedal. „Zachránil som milióny a milióny životov – a to je to, čo chcem robiť.“
Tvrdenie, že Trump tento rok ukončil osem vojen, je však široko spochybňované. Do vyriešenia väčšiny konfliktov, ktoré si prezident pripisuje, vrátane konfliktu medzi Izraelom a Hamasom, ešte zostáva veľa práce.
Trump cenu získal v tom istom týždni, keď jeho administratíva zmrazila imigračné žiadosti z 19 krajín po minulotýždňovej streľbe na dvoch príslušníkov Národnej gardy vo Washingtone.
Prišlo to aj len pár dní po tom, čo prezident označil somálskych imigrantov v USA za „odpad“, čo vyvolalo pobúrenie doma aj v zahraničí.
Trump tento rok často prepojuje symboly prezidentskej moci s veľkými športovými a kultúrnymi podujatiami.
Vo februári sa zúčastnil Super Bowlu, kde ho diváci privítali zmesou potlesku a bučania, a v nedeľu plánuje navštíviť Kennedyho centrum pri udeľovaní cien Honors, ktorým sa počas prvého funkčného obdobia vyhýbal.
VystúpilI aj Bocelli či Robbie Williams
Podujatie FIFA – na ktorom sa 48 mužstiev dozvedelo svojich súperov v skupinovej fáze – otvoril taliansky tenor Andrea Bocelli piesňou „Nessun Dorma“, obľúbenou Trumpovou skladbou a stálicou jeho predvolebných mítingov.
Neskôr britský popový spevák Robbie Williams a americká muzikálová hviezda Nicole Scherzinger zaspievali hymnu majstrovstiev sveta 2026, pričom za nimi bežali zábery z minulých turnajov na obrovskej obrazovke.
Do programu sa zapojili aj americké športové hviezdy Tom Brady, Shaquille O’Neal a Aaron Judge – hoci ani jeden z nich nie je futbalista. Nechýbal ani kanadský hokejový velikán Wayne Gretzky.
Majstrovstvá sveta sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla 2026, s rekordnými 104 zápasmi v 16 hostiteľských mestách.
Celá šou sa skončila živým vystúpením piesne „YMCA“ od Village People – korunovačným momentom ďalšej akcie, ktorú si prezident urobil po svojom.