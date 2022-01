Ďalší problém Nemcov v Bratislave. Pozitívny test mal aj povolaný náhradník

Ten mal pozitívny test v sobotu a už opustil výpravu a zamieril do karanténneho ubytovania. Wagner pricestoval do Bratislavy v nedeľu a po príchode sa izoloval, takže nebol v kontakte s ďalšími hráčmi a inými členmi nemeckej výpravy.

BRATISLAVA. V tíme hádzanárov Nemecka sa na prebiehajúcich ME v hádzanej 2022 objavil druhý pozitívny test na koronavírus. Mal ho Hendrik Wagner, ktorého povolali ako náhradníka za prvého nakazeného Juliusa Kühna.

Už minulý piatok zamieril z rovnakého dôvodu do karantény Max Darj, o pozitívnom teste Petterssona sa tím dozvedel v nedeľu neskoro večer.

Kouč Glenn Solberg sa preto rozhodol do Bratislavy pred pondelkovým rozhodujúcim duelom o postup proti Česku (20.30 h) povolať 21-ročného pravého krídelníka Valtera Chrintza z Füchse Berlín.

"Proti Česku je to ako finále o postup do hlavnej fázy a urobíme všetko pre to, aby bol Valter fit na zápas. Podmienky sa pre mnohé tímy denne menia a ja súcitím s Danielom, ktorý dostal smutnú správu, že musí nateraz opustiť tím. Dúfam, že sa na turnaji dostaneme dostatočne ďaleko, aby sa Max aj Daniel mohli vrátiť," povedal pre médiá nórsky kouč Švédov Solberg.

Hráč sa po karanténe môže na ME pripojiť späť k tímu po piatich dňoch, ak má dva po sebe idúce negatívne PCR testy.