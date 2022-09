Grécki fanúšikovia urážali rodinu hráča z NBA. Nemecko je po 17 rokoch v semifinále

V basketbale sa môže stať, že jeden hráč má "šťastné ruky" a začne mu padať do koša každá strela. Keď sa to ale stane celému tímu, je to obrovská rarita.

BERLÍN. Nemci nedokázali netrafiť a štvrtina hrôzy pre Grécko. Aj takto by sa dal zhrnúť štvrťfinálový duel ME v basketbale 2022 medzi Nemeckom a Gréckom.

„Bol to boj mužov. Nemecko bolo lepšie. Ale je to len začiatok. Musíme si z toho vziať veľké ponaučenie. Každý jednotlivec," prezradil po zápase na tlačovej konferencii tréner Grécka Dimitrios Itoudis.

„Nie je to správne, takže mi nehovorte, ako mám na to reagovať,” dodal Schröder, ktorý bol vylúčený práve po svojej horkokrvnej reakcii.

„Zlepšili sme prechodovú fázu do obrany a lepšie sme doskakovali. Myslím, že to dnes rozhodlo. Veľkú zásluhu majú na tom hráči,” dodal Herbert.

„Myslím si, že je to pre nemecký basketbal neuveriteľné. Spôsob, akým tento tím a hráči predvádzali výkony na domácej pôde. So spôsobom, akým sme hrali sa môžu ľudia stotožniť a vidieť v nej našu identitu. Práve identita je jedna vec, ktorú sme sa rozhodli okamžite v tíme vytvoriť,” prezradil a dodal:

„Ešte nás čakajú dva zápasy. Dali sme si za cieľ získať medailu. Ľudia sa na mňa vtedy pozerali, akoby som bol trochu blázon, ale toto je stále to, čo hľadáme.“

Pre gréckeho trénera je to iba začiatok

Pre skúseného a známeho gréckeho trénera Dimitriosa Itoudisa to bol debut na medzinárodnej scéne.

„Chcel by som povedať, že sme si tento turnaj naozaj užili. Chceli sme vyhrať vojnu, ale to sa nám nepodarilo,” prezradil grécky kouč.

„Je to šprint. A v šprinte môžete niekedy urobiť chyby. Hovorím aj o sebe. Musíme tieto chyby riešiť a prijať to, čo sa stalo. Berte to tak, ako to je a staňte sa lepším ja,“ dodal.

Pred médiami priznal, že skladá hold španielskej basketbalovej reprezentácii a systému, vďaka ktorému podávajú na medzinárodných turnajoch rok čo rok skvelé výkony.

„Myslím si, že aj táto skúsenosť bola pre mňa dôležitá. Chceme si vytvoriť návyky. Ako to urobíme? Ak budeme všetci spolu. Ostatné národné tímy, Španielsko, mali rovnaký trénerský tím a tento skvelý progres, ktorý sledujeme aj dnes.

Gratulujem Sergiovi Scariolovi, môjmu priateľovi a španielskej basketbalovej federácii. Vytvorili si návyky a to je skvelé,“ prezradil Itoudis.