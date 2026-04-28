Historický rok s trofejou. Draftovú jednotku vyhlásili za najlepšieho nováčika

Basketbalista Cooper Flagg z Dallasu bol v NBA vyhlásený za Nováčika roka.
V druhom najtesnejšom hlasovaní v histórii ankety o Trofej Wilta Chamberlaina porazil 19-ročný krídelný hráč niekdajšieho spoluhráča z univerzitného tímu Duke Kona Knueppela z Charlotte a potvrdil pozíciu jednotky draftu.
Flagg získal v hlasovaní stočlennej komisie zloženej zo zástupcov médií 412 bodov, Knueppel ich dostal 386.
Na prvé miesto zaradilo hviezdu Mavericks 56 hlasujúcich, súper získal 44 prvých miest. Tretí finalista VJ Edgecombe nazbieral 96 bodov.
Flagg bol v základnej časti prvým nováčikom od čias Michaela Jordana v ročníku 1984-85, ktorý viedol svoj tím v bodoch, doskách, asistenciách a ziskoch lopty. Sezónu zakončil s bilanciou 21 bodov, 4,5 asistencie, 6,7 doskoku a 1,2 zisku na zápas.
Navyše ako prvý tínedžer v histórii nastrieľal v zápase NBA vyše 50 bodov (51). S Dallasom ale do play-off nepostúpil.
Priemery vyše 20 bodov, šesť doskokov a štyri asistencie na zápas zaznamenal ako iba štvrtý nováčik od zlúčenia NBA a ABA. Pred ním to dokázali len Larry Bird (1979-80), Michael Jordan (1984-85) a Luka Dončič (2018-19).
Ocenenie získal ako druhý najmladší nováčik v histórii. Vo veku 19 rokov a 112 dní (v čase uzavretia hlasovania 12. apríla) bol len o šesť dní starší ako LeBron James, ktorý anketu ovládol v roku 2004.