S Miami hral dvakrát vo finále. V NBA mení dres ďalšia hviezda

Podľa agentúry AP ho vedenie Heat vymenilo do Golden State Warriors za Andrewa Wigginsa. Kluby to zatiaľ oficiálne nepotvrdili.

NEW YORK. V zámorskej basketbalovej NBA prišlo k ďalšej zaujímavej výmene. Po odchode Luku Dončiča do Los Angeles Lakers mení dres aj Jimmy Butler z Miami.

Podľa AP prišlo Golden State okrem Wigginsa aj o Dennisa Schrödera, ktorý zamieril do Utahu, a Josha Richardsona, ten mieri do Detroitu. Z Utahu do Miami by sa mal vrátiť P.J. Tucker.