Nezaočkovaného Irvinga pustili do šatne, tím dostal pokutu

NEW YORK. Klub Brooklyn Nets dostal od vedenia zámorskej basketbalovej NBA pokutu 50.000 dolárov za to, že pustil nezaočkovaného Kyrieho Irvinga do šatne počas zápasu s New Yorkom Knicks v hale Barclays Center.

Aj po uvoľnení koronavírusových opatrení v New Yorku nemajú totiž osoby bez ukončenej vakcinácie proti COVID-19 do týchto priestorov prístup. Podľa ligy klub porušil aj ochranný protokol NBA.

Irving bez zaočkovania stále v New Yorku nemôže hrať zápasy, po uvoľnení protipandemických opatrení však už môže vstúpiť do verejných priestorov v miestnych halách.