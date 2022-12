Budú MS každé tri roky? FIFA prehodnocuje zmenu kalendára

Infantinovu túžbu organizovať svetový šampionát častejšie zdieľajú aj krajiny v Afrike a Ázii. Ak by sa k tomu pridali ďalšie zainteresované strany, mohla by sa myšlienka priblížiť k realite.

Ak by FIFA dokázala v roku 2025 vytvoriť klubovú súťaž s podobnou výškou odmien, európske kluby by sa nepochybne chceli pridať, čo by oslabilo odpor voči ostatným navrhovaným reformám FIFA.

Otázkou však zostáva, ako by FIFA dokázala získať potrebné peniaze vzhľadom na prísnejšie finančné podmienky na celom svete.

Niektorí odborníci naznačujú, že najlepšou vyhliadkou by neboli banky, ale štáty Perzského zálivu, možno Saudská Arábia, ktorá by rada hostila MS v roku 2030.