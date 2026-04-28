Amnestia trestov za žlté karty. FIFA chystá na MS vo futbale úpravu systému

Medzinárodná futbalová federácia FIFA plánuje pre tohtoročné majstrovstvá sveta zmenu v systéme trestov za žlté karty.
Podľa informácií BBC sa hráčom nazbierané kartové napomenutia nezmažú ako doteraz až po štvrťfinálovej fáze, ale v dvoch vlnách – prvýkrát už po základných skupinách a potom znova po štvrťfinále.
Cieľom je znížiť riziko suspendácií pre kľúčové zápasy šampionátu.
Dôvodom je nový rozšírený formát turnaja so 48 tímami, ktorý zahŕňa aj ďalšie vyraďovacie kolo.
Zavedenie dvojstupňovej amnestie za žlté karty zníži podľa FIFA riziko absencií. Hráčom sa karty vynulujú po troch zápasoch základnej skupiny a potom po prvých troch dueloch play-off.
Do semifinále tak pôjdu postupujúce tímy s čistým štítom. Štvrťfinále tak bude pre tímy už šiestym zápasom na šampionáte a dve žlté karty obdržané kedykoľvek počas tohto obdobia by podľa doterajších pravidiel viedli k suspendácii.
Otázkou úpravy pravidiel sa bude zaoberať Rada FIFA na dnešnom zasadnutí vo Vancouveri.