Ramsay chce jednoduchší život. Buďte sebeckí, káže hráčom

V základnej A-skupine sa Slováci ešte postupne stretnú s Veľkou Britániou, Ruskom, Švajčiarskom, Dánskom, Švédskom a Českom.

„Čaká nás sedem zápasov a každý z nich musí byť ako play off. Musíme tam nechať sto percent. Blokovanie striel, hra do tela, čokoľvek bude treba pre to, aby sme vyhrali, musíme to spraviť,“ hovorí obranca Martin Gernát, ktorý by mal byť jedným z lídrov tímu.