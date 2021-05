Prvý súper Slovákov na MS? Bielorusi nasadia nové zbrane zo zámoria

BRATISLAVA. Ak by sa vás niekto spýtal, v ktorom tíme na majstrovstvách sveta by ste hladali hráčov - Geoff Platt, Nick Bailen, Shane Prince, Francis Pare, Danny Taylor, čo by ste mu odvetili? USA alebo Kanada?

Je to chyták. Odpoveď je ani jeden z nich. Všetci totiž hrajú pod bieloruskou vlajkou.

Platt aj Bailen sú z tejto skupiny v podstate veteránmi bieloruského tímu. Platt je pôvodom americký hokejista prijal nové občianstvo už v roku 2012 a za novú krajinu už odohral tri šampionáty A-kategórie. Bailen reprezentuje od roku 2016.