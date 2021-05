Keď to dokázala Vlhová, zvládneš to aj ty, počúva megatalent z Liptova

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti majú výhodu presilovky. Na ľad prichádzajú štyri najväčšie ofenzívne klenoty trénera Craiga Ramsayho. A k nim sa pridáva obranca s košíkom na tvári. Nejde o žiadne sci-fi. Na majstrovstvách sveta v Rige to môže byť bežný jav. V slovenskom výbere totiž figuruje 17-ročný Šimon Nemec. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ak sa dostane do záverečnej nominácie, pôjde zbierať na šampionát skúsenosti. Pod kanadským trénerom Ramsaym sa to však nevylučuje s tým, aby hrával presilovky, tvoril hru a na ľade strávil dlhé minúty.

„Nie je to žiadny hromotĺk, ktorý od seba odhadzuje puky. Je to hokejista, ktorý má prehľad v hre, cit pre prihrávku a individuálne zručnosti na slušnej úrovni. Je to niečo, s čím sa človek musí narodiť,“ tvrdí jeho kondičný tréner Šimon Klimčík. Je stvorený na hru v presilovke Obaja pochádzajú z Liptovského Mikuláša, kde Šimon Nemec odštartoval aj svoju hokejovú kariéru. Pred vyše rokom sa presunul do Nitry, kde už v pätnástich hrával aj za seniorov. Svoj talent ešte zvýraznil v aktuálnej sezóne. Mal len šestnásť, keď si na prelome rokov zahral na majstrovstvách sveta do 20 rokov, na ktorých si pripísal štyri asistencie a patril medzi troch najlepších hráčov Slovenska.

V mladom veku nastupoval pravidelne aj v Nitre. V 37 zápasoch základnej časti strelil dva góly a pridal sedemnásť asistencií. Režíroval nitrianske presilovky a rovnakú úlohu má aj v reprezentácii. „Je na to stvorený. Je výborné, že ho zaraďujú na pozíciu, kde je silný a môže ukázať svoje schopnosti,“ myslí si Klimčík. Talentovaný hokejista sa v lete pod jeho vedením bude pripravovať už tretíkrát. Prvý raz to absolvoval už v štrnástich.

„Na svoj vek ma príjemne prekvapil, ako zodpovedne pristupuje k povinnostiam. Vždy mu vysvetlím, prečo je to dobré a čo sa môže stať, keď to zanedbá. A potom to do bodky splní,“ približuje Klimčík. Ver si, nejdeš tam zbierať puky Klimčík v Liptovskom Mikuláši trénuje viacerých známych športovcov. Medzi hokejistami sú to bratia Matúš a Jakub Sukeľovci či Roman Durný. Spolupracuje tiež s kajakármi Jakubom Grigarom, Alexandrom Slafkovským či lyžiarkou Martinou Dubovskou. Jeho najslávnejšou zverenkou je však bezpochyby Petra Vlhová.

Petra Vlhová s kondičným trénerom Šimonom Klimčíkom. (Autor: TASR)

A na jej príklade sa snažil motivovať aj 17-ročného Nemca, keď sa dostal do seniorskej reprezentácie. „Vravel som mu, aby mal rešpekt a pokoru, ale tiež to, že nejde do reprezentácie zbierať puky. Musí uveriť, že sa môže dostať na šampionát a byť platným členom tímu,“ tvrdí Klimčík. Posledných päť rokov vnímal, akú víťaznú mentalitu priniesol do Vlhovej tímu taliansky tréner Livio Magoni. A niečo z nej odovzdal aj Nemcovi. „Keď mohlo dievča z Liptova vyhrať veľký glóbus, prečo by si ty, chlapec z Liptova, nemohol ísť v sedemnástich na šampionát? Máš na to,“ motivoval ho. Čo má Nemec spoločné s Vlhovou? S Petrou Vlhovou začal spolupracovať pred šiestimi rokmi v období, keď ešte nepatrila medzi absolútnu lyžiarsku elitu. „Bola na rovnakej štartovacej čiare ako je teraz Šimon. Bola mladá, talentovaná a systematickou prácou to dotiahla až k víťazstvu vo Svetovom pohári,“ naznačí Klimčík. Čo má talentovaný hokejista spoločné s najlepšou lyžiarkou na svete? „Obaja toho veľa nenarozprávajú,“ usmieva sa Klimčík.

„Mám rád také typy, ktoré nerozprávajú ústami, ale hovoria za nich činy a tvrdá práca. Obaja majú v sebe víťaznú mentalitu. Je to vidieť na doplnkových športoch,“ dodáva. Obaja si prípravu radi spestria napríklad futbalom. Talentovaného hokejistu by na futbalovom ihrisku videl v strede zálohy. „Tam by diktoval hru. Má v sebe priestorové a periférne videnie či cit pre prihrávku. Atribúty, v ktorých vyniká v hokeji, by dokázal preniesť aj do iných športov,“ vraví Klimčík.

Vie, že tréningy nie sú všetko Letnú drinu hokejisti príliš neobľubujú. Čím sú starší, tým viac si uvedomujú, že je nevyhnutná. Mladší hráči to však často nechápu. „Šimon je iný ako jeho rovesníci. Rýchlo pochopil, že z prípravy bude ťažiť celú sezónu. A páči sa mi, že porozumel aj ďalším dôležitým veciam,“ upozorní Klimčík.