Haló, nepremrhaj svoj talent. Má sedemnásť a musí zvládať superlatívy

Mohol by byť jeho synom. Delí ich takmer dvadsať rokov. V Nitre však pravidelne nastupovali spolu v obrannej dvojici. Obranca Šimon Nemec patrí k najväčším talentom slovenského hokeja a už v sedemnástich rokoch si môže zahrať na seniorských majstrovstvách sveta. „Craig Ramsay mu môže pomôcť, vysvetliť mu, čo od neho tréneri v zámorí budú vyžadovať. Ale bez kvalitných výkonov by ho do tímu nezobral,“ tvrdí skúsený obranca Nitry IVAN ŠVARNÝ. Novinári i fanúšikovia sledujú Nemca najmä v zápasoch, vy ste s ním boli každý deň na tréningu i v kabíne. V čom je jeho výnimočnosť?

V tom, že niekedy zvláda herné situácie s takým obrovským pokojom, aký k jeho veku nepasuje. Mladší hráči sa väčšinou snažia hrať bojovnejšie, vletieť do súboja a situácie často neriešia s rozvahou. On je iný. Má vysoké sebavedomie. Je to dobré? Keď som bol v zámorskej juniorke a videl hráčov, ktorí neboli až takí dobrí, ich veľké sebavedomie im pomáhalo presvedčiť ostatných, ale aj samých seba, že sú kvalitní. Napokon sa z nich stali špičkoví hokejisti. Jeho pokoj a sebavedomie mu môžu pomôcť.

Je medzi vami rozdiel takmer dvadsať rokov. Ako spolu vychádzate? Okrem jedného mesiaca sme spolu hrali celú sezónu. Som rád, že dostal toľko príležitostí. V niektorých fázach bolo vidieť, že je to mladý hráč. Prišli aj kiksy. Niekedy vybehol viac dopredu a zabudol na zadné vrátka. Časom pochopí a odhadne, čo si môže dovoliť. Pomáhajú mu aj mediálne vyjadrenia, ktoré sa dobre čítajú. Je mladý, talentovaný a v drafte môže byť v prvej desiatke. Keď tieto superlatívy unesie vo svojej hlave, nemá mu čo pokaziť kariéru.

Ivan Švarný (pri puku) bol v HK Nitra obrannou dvojičkou Šimona Nemca. (Autor: TASR)

Ľudia chválili jeho výkony na šampionáte do 20 rokov i počas sezóny v Nitre. Ako to znášal? Nestúpla mu sláva do hlavy? Znášal to celkom dobre. Kabína je živý organizmus a sú v nej niekedy momenty, keď nie vždy všetko funguje. Aj so Šimonom boli občas nejaké dohadovačky, ale vždy v rámci normy. Tiež sme si ako partneri v obrane povedali aj tvrdšie slová. Od polovice sezóny to prinieslo osoh. So Šimonom som mal dobrý vzťah. Treba poznamenať ešte jednu vec. Akú? Do Nitry prišiel, keď mal pätnásť. Žije v cudzom meste sám, bez rodiny a kamarátov, s ktorými vyrastal. Musí sa o seba postarať, navariť si. Výhoda je, že ostal na Slovensku a nemá jazykovú bariéru. Keď som šiel ako mladík do zámoria, nevedel som po anglicky a bolo to náročnejšie. Ale ani on to bez svojich najbližších nemusí mať jednoduché. V kabíne je navyše medzi staršími spoluhráčmi. Celé mužstvo sa mu snažilo vytvoriť miesto, aby sa cítil pohodlne. Hoci tím nebol len o Šimonovi Nemcovi.

Berie hokej ako svoju prioritu? Nevidím do jeho hlavy, ale robí všetko pre to, aby bol úspešný. Uvedomuje si, že odborníci mu predpovedajú svetlú budúcnosť, ktorú si môže pokaziť len on sám. Mali sme kopec talentov, ktoré šancu premrhali. Vie o tom. Aj preto sa ho každý snaží povzbudiť. Haló, nepremrhaj svoj talent a šancu. Cítim, že nemá túto tendenciu a v hlave to má správne nastavené.

Nevidím do jeho hlavy, ale robí všetko pre to, aby bol úspešný. Uvedomuje si, že odborníci mu predpovedajú svetlú budúcnosť, ktorú si môže pokaziť len on sám. Ivan Švarný

Mladíci sú v kabíne často v úlohe pozorovateľov. Aký je on? Šimon bol v kabíne tichší, najmä prvú polovicu sezóny. Postupne sa však ostrieľal, dokázal aj zavtipkovať a našiel si v kabíne svoje miesto. Je pokojnejší typ, ani na ľade nie je žiadny búrlivák. Čakali ste, že výkony v Nitre ho vystrelia až do seniorskej reprezentácie? Neprekvapilo ma to. Šimon dosahoval slušné výsledky už v juniorských reprezentáciách, kde dostával veľa priestoru. Zhostil sa toho slušne. Mužský hokej je niečo iné. Každý si musí prejsť aj náročnými zápasmi, kde robí chyby. Tam sa naberajú skúsenosti. Má však adaptačný talent na rôzne vekové kategórie, čo môže byť aj do budúcnosti jeho výhoda. V tejto sezóne pochopil, že keď mu niekto chce poradiť, treba len počúvať. Aj preto urobil ďalší progres. Prechod do seniorskej reprezentácie nebýva jednoduchý. Ako ho zvládol v prípravných zápasoch? Sledoval som niektoré zápasy, ktoré zvládol fajn. Hral rovnakú rolu ako v Nitre. Dostával veľký priestor v presilovkách, mal tvoriť hru, zakladať útoky. Keď sa pritvrdilo, netvrdím, že zmizol, ale bolo cítiť, že proti nemu stojí o niekoľko rokov starší protihráč. Ale to je v poriadku. Jeho vek, skúsenosti či kilá sa musia niekde odzrkadliť. Na ľade nehorí, nerobí chyby. Zapadol do tímu. Na to, že má sedemnásť, tak už len slovíčko zapadol je pochvala.

Craig Ramsay dáva v reprezentácii výraznú šancu mladíkom. Dostal by sa Nemec do tímu aj pod vedením trénerov Zdena Cígera, Vladimíra Vůjtka či Jána Filca? Vieme, koľko Slovensko produkuje hráčov do NHL. A to nehovorím o prvých priečkach v drafte. Situácia okolo Šimona je dobrá, poviem to natvrdo, aj čo sa týka marketingu. Ten však prichádza vtedy, keď hráč podáva kvalitné výkony, čo uňho platí.