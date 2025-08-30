Slovenky sa na podujatí ISDE nestratili, československý tím vyhral medzi veteránmi

Gottbros oslavuje víťazstvo.
Gottbros oslavuje víťazstvo. (Autor: Facebook Peter Radoczi)
TASR|30. aug 2025 o 09:15
ShareTweet0

V hlavnej súťaži mužov World trophy triumfovali domáci Taliani.

BERGAMO. Slovenské reprezentantky Gabriela Čipková, Natália Bučová a Barbora Barborová obsadili 6. miesto na 99. ročníku medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaži ISDE 2025 v Taliansku.

V hlavnej súťaži žien zvíťazili Američanky pred Austrálčankami a Francúzkami. Pred Slovenkami sa umiestnili aj reprezentantky Talianska (4.) a Veľkej Británie (5.).

V hlavnej súťaži mužov World trophy triumfovali domáci Taliani (Samuele Bernardini, Manolo Morettini, Morgan Lesiardo a Andrea Verona) s vyše 8-minútovým náskokom na Švédov a tretích Francúzov.

V individuálnom hodnotení jazdcov WT zvíťazil úradujúci majster sveta enduro Josep Garcia zo Španielska, za ktorým skončili Taliani Andrea Verona a Samuele Bernardini.

V striebornej juniorskej svetovej trofeji zvíťazili Taliani. Slovensko-český FIM Európa tím v zložení Tomáš Merašický, Adam Kollár, Matěj Škuta obsadil 9. miesto spomedzi 17 tímov.

V individuálnom poradí sa Merašický umiestnil na 29. mieste, Kollára klasifikovali na 46. pozícii.

V súťaži veteránov triumfoval československý tím Gottbros. Bratia Martin Gottvald a Zdeněk Gottvald, ktorých doplnil Slovák Jozef Marenčák, sa ujal vedenia od prvého dňa a napokon si pripísal celkový triumf.

Motorizmus

Gottbros oslavuje víťazstvo.
Gottbros oslavuje víťazstvo.
Slovenky sa na podujatí ISDE nestratili, československý tím vyhral medzi veteránmi
dnes 09:15
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»Slovenky sa na podujatí ISDE nestratili, československý tím vyhral medzi veteránmi