Fín zaknihoval premiérové víťazstvo v seriáli. Uspel pred ďalším severanom

Rely Estónska 2026
1.
Sami Pajari
Fínsko
Toyota
2:31:16,5 h
2.
Oliver Solberg
Švédsko
Toyota
+ 19,5 s
3.
Adrien Fourmaux
Francúzsko
Hyundai
+ 34,3 s
4.
Thierry Neuville
Belgicko
Hyundai
+ 59,7 s
5.
Sebastien Ogier
Francúzsko
Toyota
+ 1:32,9 min
6.
Elfyn Evans
Veľká Británia
Toyota
+ 2:01,0 min
Fínsky pretekár Sami Pajari triumfoval na Rely Estónska a pripísal si premiérové víťazstvo v seriáli majstrovstiev sveta.
Šampión kategórie WRC2 spred dvoch rokov zvíťazil na deviatom podujatí seriálu pred Švédom Oliverom Solbergom taktiež na Toyote.
Tretí skončil Adrien Fourmaux za volantom Hyundaiu. Úradujúci majster sveta Sebastien Ogier z Francúzska obsadil piatu priečku, šiesty skončil Walesan Elfyn Evans, ktorý zvýšil náskok na čele celkového poradia pred Takamotom Kacutom. Japonský jazdec musel z podujatia odstúpiť.
Dvadsaťštyriročný Pajari vyhral v Estónsku dvanásť z osemnástich rýchlostných skúšok, vrátane úvodných deviatich, a Solberga zdolal o 19 sekúnd.
Vďaka triumfu sa posunul na tretiu priečku v celkovom poradí. „Je to úžasné. Ešte mi to nedošlo.
Som veľmi vďačný Toyote a všetkým, ktorí ma podporovali, aj v ťažkých časoch,“ povedal Pajari.
Priebežné poradie v seriáli Rely
Po 9 zo 12 pretekov:
1.
Elfyn Evans
Veľká Británia
177 b
2.
Takamot Kacuta
Japonsko
152 b
3.
Sami Pajari
Fínsko
144 b