Fín zaknihoval premiérové víťazstvo v seriáli. Uspel pred ďalším severanom

Pajari na svojom aute.
Pajari na svojom aute. (Autor: Gerard Grouve Sport)
TASR|19. júl 2026 o 15:28
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Tretí skončil Adrien Fourmaux za volantom Hyundaiu.

Rely Estónska 2026

1.

Sami Pajari

Fínsko

Toyota

2:31:16,5 h

2.

Oliver Solberg

Švédsko

Toyota

+ 19,5 s

3.

Adrien Fourmaux

Francúzsko

Hyundai

+ 34,3 s

4.

Thierry Neuville

Belgicko

Hyundai

+ 59,7 s

5.

Sebastien Ogier

Francúzsko

Toyota

+ 1:32,9 min

6.

Elfyn Evans

Veľká Británia

Toyota

+ 2:01,0 min

Fínsky pretekár Sami Pajari triumfoval na Rely Estónska a pripísal si premiérové víťazstvo v seriáli majstrovstiev sveta.

Šampión kategórie WRC2 spred dvoch rokov zvíťazil na deviatom podujatí seriálu pred Švédom Oliverom Solbergom taktiež na Toyote.

Tretí skončil Adrien Fourmaux za volantom Hyundaiu. Úradujúci majster sveta Sebastien Ogier z Francúzska obsadil piatu priečku, šiesty skončil Walesan Elfyn Evans, ktorý zvýšil náskok na čele celkového poradia pred Takamotom Kacutom. Japonský jazdec musel z podujatia odstúpiť.

Dvadsaťštyriročný Pajari vyhral v Estónsku dvanásť z osemnástich rýchlostných skúšok, vrátane úvodných deviatich, a Solberga zdolal o 19 sekúnd.

Vďaka triumfu sa posunul na tretiu priečku v celkovom poradí. „Je to úžasné. Ešte mi to nedošlo.

Som veľmi vďačný Toyote a všetkým, ktorí ma podporovali, aj v ťažkých časoch,“ povedal Pajari.

Priebežné poradie v seriáli Rely

Po 9 zo 12 pretekov:

1.

Elfyn Evans

Veľká Británia

177 b

2.

Takamot Kacuta

Japonsko

152 b

3.

Sami Pajari

Fínsko

144 b

Motorizmus

Pajari na svojom aute.
Pajari na svojom aute.
Fín zaknihoval premiérové víťazstvo v seriáli. Uspel pred ďalším severanom
dnes 15:28
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