VIDEO: Hrozivá nehoda legendárneho pretekára. Po náraze do stromu skončil v nemocnici

Sebastien Ogier.
Sebastien Ogier. (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
TASR|1. aug 2026 o 20:58
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Po lesnej štrkovej ceste išiel rýchlosťou približne 130 km/h, keď v sérii zákrut stratil kontrolu nad vozidlom.

Francúzsky automobilový jazdec Sebastien Ogier a jeho spolujazdec Julien Ingrassia skončili v sobotu v nemocnici po nehode na Rely Fínska seriálu WRC. Deväťnásobný majster sveta v tom čase viedol súťaž.

Ogier išiel po lesnej štrkovej ceste rýchlosťou približne 130 km/h, keď v sérii zákrut stratil kontrolu nad vozidlom. Jeho Toyota sa niekoľkokrát prevrátila a následne narazila do stromu.

„Obaja členovia posádky vystúpili z auta bez cudzej pomoci a následne ich previezli do nemocnice v Tampere na preventívne vyšetrenia,“ uviedli organizátori seriálu MS v rely.

Zástupca vedenia Toyoty Juha Kankkunen informoval, že s oboma jazdcami hovoril. „Seb bol viac otrasený než zranený, nemá nič zlomené,“ povedal pre Rally TV.

VIDEO: Nehoda Sebastiena Ogiera

Ogier mal v čase nehody náskok 20 sekúnd. Na čelo sa po jeho odstúpení dostal ďalší jazdec Toyoty, domáci Sami Pajari, ktorý vedie pred Oliverom Solbergom o 46 sekúnd. Tretí je líder priebežného poradia MS Elfyn Evans. Informovala o tom agentúra AFP.

Motorizmus

Sebastien Ogier.
Sebastien Ogier.
VIDEO: Hrozivá nehoda legendárneho pretekára. Po náraze do stromu skončil v nemocnici
dnes 20:58
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