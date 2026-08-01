VIDEO: Hrozivá nehoda legendárneho pretekára. Po náraze do stromu skončil v nemocnici

Francúzsky automobilový jazdec Sebastien Ogier a jeho spolujazdec Julien Ingrassia skončili v sobotu v nemocnici po nehode na Rely Fínska seriálu WRC. Deväťnásobný majster sveta v tom čase viedol súťaž.
Ogier išiel po lesnej štrkovej ceste rýchlosťou približne 130 km/h, keď v sérii zákrut stratil kontrolu nad vozidlom. Jeho Toyota sa niekoľkokrát prevrátila a následne narazila do stromu.
„Obaja členovia posádky vystúpili z auta bez cudzej pomoci a následne ich previezli do nemocnice v Tampere na preventívne vyšetrenia,“ uviedli organizátori seriálu MS v rely.
Zástupca vedenia Toyoty Juha Kankkunen informoval, že s oboma jazdcami hovoril. „Seb bol viac otrasený než zranený, nemá nič zlomené,“ povedal pre Rally TV.
VIDEO: Nehoda Sebastiena Ogiera
Ogier mal v čase nehody náskok 20 sekúnd. Na čelo sa po jeho odstúpení dostal ďalší jazdec Toyoty, domáci Sami Pajari, ktorý vedie pred Oliverom Solbergom o 46 sekúnd. Tretí je líder priebežného poradia MS Elfyn Evans. Informovala o tom agentúra AFP.