V Estónsku vedie o 25 sekúnd. Fína od životného úspechu v rely MS delia len dve skúšky

Fínskeho jazdca Samiho Pajariho delia už len dve nedeľňajšie rýchlostné skúšky Estónskej rally od premiérového víťazstva v súťaži majstrovstiev sveta.
Dvadsaťštyriročný rodák z Lahti vedie po sobotňajšej druhej etape s náskokom 25 sekúnd pred švédskym tímovým kolegom z Toyoty Yaris a minuloročným víťazom Oliverom Solbergom.
Pajari je na čele od prvej rýchlostnej skúšky. V piatok bol najrýchlejší vo všetkých siedmich testoch a vďaka víťazstvám v piatich zo sobotných deviatich meraných úsekov svoj náskok ešte zvýšil.
Za dvojicou jazdcov Toyoty nasledujú pretekári konkurenčného tímu Hyundai. Tretí Francúz Adrien Fourmaux stráca 52,1 sekundy, Belgičan Thierry Neuville je len dve sekundy za ním.
Na priebežnom piatom mieste je úradujúci majster sveta Sébastien Ogier z Toyoty. Francúz, ktorý na rýchlych tratiach v okolí Tartu štartuje prvýkrát po piatich rokoch, zaostáva o minútu a pol.
Šiesty je s dvojminútovou stratou vedúci muž priebežného poradia majstrovstiev sveta, Brit Elfyn Evans.