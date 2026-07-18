Bedard dostal od Chicaga nový megakontrakt. Je elitný hráč NHL, povedal generálny manažér

Kanadský hokejový útočník Connor Bedard sa s klubom NHL Chicago Blackhawks dohodol na novej zmluve.
S klubom podpísal päťročný kontrakt, ktorý mu ročne vynesie 15 miliónov amerických dolárov a začne platiť už od sezóny 2026/27. Dohromady si zarobí 75 miliónov.
Center, ktorý v piatok oslávil 21 rokov, zaznamenal v minulej sezóne za Blackhawks 75 bodov (30 gólov, 45 asistencií) v 69 zápasoch.
Bedarda si Chicago vybralo z prvého miesta v drafte NHL v roku 2023. Počas prvých troch sezón v NHL bol zakaždým najproduktívnejším hráčom Blackhawks.
V 219 zápasoch základnej časti má na konte 203 bodov (75 gólov, 128 asistencií). V roku 2024 získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika NHL po tom, čo nazbieral 61 bodov (22 gólov, 39 asistencií) v 68 stretnutiach.
Ako obmedzený voľný hráč (RFA) mohol Bedard podpísať novú zmluvu s Chicagom už od 1. júla 2025.
„Connor od svojho draftu neustále prekonáva naše očakávania a rýchlo sa etabloval ako elitný hráč NHL,“ povedal generálny manažér Kyle Davidson.
„Využíva všetky aspekty svojej hry nielen na to, aby bol neustálou hrozbou, ale aj na to, aby zlepšoval spoluhráčov okolo seba pri každom svojom vystúpení na ľade.
Connorova pracovná morálka a odhodlanie neustále zlepšovať svoju hru nastavili mimoriadne vysoký štandard pre naše mladé jadro tímu a sme nadšení z neuveriteľného vplyvu, ktorý bude mať v ďalšej kapitole histórie Blackhawks.“
Blackhawks 8. júla oznámili, že Bedard vynechá začiatok sezóny po operácii ľavého ramena.
V minulej sezóne vynechal 12 zápasov po zranení hornej časti tela, ktoré utrpel pri vhadzovaní v poslednej sekunde zápasu, v ktorom Chicago prehralo so St. Louis Blues.
Stalo sa tak 12. decembra. Vtedajší center Blues Brayden Schenn sa pokúsil vypichnúť hokejku súpera a narazil do Bedarda, ktorý následne spadol chrbtom na ľad. Pri odchode do šatne si držal pravé rameno.
Hoci v sezóne 2024/25 odohral všetkých 82 zápasov, v predchádzajúcej sezóne ako nováčik vynechal 14 stretnutí.
Od 7. januára do 13. februára 2024 nehral pre zlomeninu čeľuste, ktorú utrpel pri prehre 4:2 proti New Jersey Devils 5. januára.