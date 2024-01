Najťažšia etapa, akú som zažil. Som rád, že som vôbec prišiel do cieľa, vravel Svitko

„Som rád, že som vôbec prišiel do cieľa. V druhej tankovačke som totiž zistil, že som prišiel len tak - tak. Sedem kilometrov pred ňou mi začala svietiť kontrolka. Vedel som, že mi ostáva málo paliva, možno na 30 kilometrov. Ak by bola etapa o tri kilometre dlhšia, tak by som ani do cieľa nedošiel," vravel.

Presne na toto doplatili dvaja jazdci z elitnej desiatky. padblo Quintanilla a Romain Dumontier. Došlo im palivo tesne pred dotankovaním. Obaja stratili veľa času a v celkovom poradí klesli.