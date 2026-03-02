Schumacher má za sebou neúspešný debut v IndyCar. Skončil po nehode v prvom kole

Nemecký automobilový pretekár Mick Schumacher má za sebou nevydarený debut v zámorskej sérii IndyCar.
Dvadsaťšesťročný jazdec musel cez víkend odstúpiť z Veľkej ceny St. Petersburgu na Floride už v prvom kole po nehode, ktorú nezavinil.
„Pozerám sa dopredu, nie späť, a pokúsim sa pochopiť, čo sme mohli urobiť lepšie. Naším cieľom bolo dokončiť preteky, ale dosiahli sme oveľa menej. Je to veľká smola,“ povedal podľa DPA syn sedemnásobného majstra sveta Michaela Schumachera.
"Ale stále máme pred sebou ešte 17 pretekov. Toto bol len prvý štart. Teším sa na zvyšok sezóny," zdôraznil Mick Schumacher, ktorý v rokoch 2021 a 2022 jazdil v F1 za tím Haas.