Slovák po rozpačitej sezóne dostal voľnú kartu. Vníma to ako uznanie

Tí majú svoju kvalitu, no v nedávnej sezóne sa nedostali medzi najlepšiu šestku. Každým rokom je ťažšie vybojovať si účasť v MS, keďže istotu má iba prvá šestka a konkurencia je veľká. V jednej sezóne ste hore, v druhej môžete byť na 8. mieste ako sa to stalo trebárs Austrálčanovi Jasonovi Doyleovi," povedal Vaculík.

Počas prvých pretekov utrpel zranenie, do druhých už nenastúpil. "Nikdy predtým som nemal problém s ramenom, až teraz. Pritom, na rozdiel od pretekov v Lubline, som nespadol, no odzadu do mňa vrazil iný pretekár.

"Nie som spokojný so sezónou. Ukazuje sa, že veľa závisí od správneho nastavenia motorky. Z toho ťažil napríklad víťaz Arťom Laguta. V poľskej extralige, ktorá je najkvalitnejšia súťaž na svete, sa mi dlhodobo darí, no v MS už menej. To by som rád zmenil.

Do MS budeme musieť angažovať do tímu ešte jedného človeka, odborníka, ktorý pomôže s určitými detailami, ktoré môžu rozhodovať. V tejto chvíli ešte nemôžem byť konkrétnejší, keďže to nie je ešte definitívne, no myslím si, že sme na dobrej ceste získať na túto pozíciu kvalitu," prezradil Vaculík pre TASR.