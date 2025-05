Má nastavené svoje priority. Vaculík štartuje ďalšiu sezónu na plochej dráhe

Príprava bez problémov

Príprava na sezónu 2025 prebehla bez problémov a začala sa pre neho úvodnými zápoleniami v poľskej extralige. V nej pôsobí vo farbách Górzowa.

„Ako tím ešte nie sme stopercentne doladení. Zatiaľ sme mali dvoje výjazdové preteky, ktoré sme prehrali a jedny domáce, v ktorých sme zvíťazili. Myslím si, že je to otázka detailov a verím, že to čoskoro prelomíme a začneme víťaziť.

Chceme sa udržať v poľskej extralige a zabojovať o play off. Je to najlepšia súťaž na svete. Bol by pre nás veľký úspech a zároveň hlavný cieľ, keby sme sa dostali do play off.

Pre mňa je veľmi dôležitá aj poľská liga. Jazdia v nej v podstate tí istí jazdci, ktorí jazdia aj Grand Prix. Na GP sa však veľmi teším. Je to reprezentácia aj mojej krajiny. Mám veľmi rád tie preteky, pretože je to do veľkej miery aj zodpovednosť,“ prezradil Vaculík pre TASR.