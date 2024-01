Varga sa nedíva na to, že je po tretej etape Rely Dakar lídrom: Do cieľa je ešte veľmi ďaleko

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant Juraj Varga sa počas pondelňajšej 3. etapy na prestížnej Rely Dakar v Saudskej Arábii vyšvihol na lídersky post v kategórii štvorkoliek.

V rámci etapy sa síce umiestnil na 3. pozícii, no stačilo mu to na to, aby sa prebojoval na čelo priebežného poradia.

Doterajší líder Brazílčan Marcelo Madeiros totiž výraznejšie zaostal, keď na Slováka stratil takmer 22 minút.