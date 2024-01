Na kameňoch trpeli všetci. Svitko zrýchlil a ďalší Slovák sa posunul na vedúcu priečku

BRATISLAVA. Vlani bolo netradičné, keď aj veteráni púštnych súťaží hneď v prvých dvoch dňoch nechápali, čo sa deje. Chceli sa do súťaže pustiť s nasadením a bojovať o popredné priečky, miesto toho bojovali o zotrvanie v súťaži. Niektorí po pádoch a problémoch odstúpili. Program, výsledky, trasa a etapy na Rely Dakar 2024 Organizátori zaradili etapy, ktoré posunuli latku náročnosti výrazne vyššie. Zaradili totiž etapy po kamenných poliach. Kamene robili pretekárom veľké problémy. Spôsobovali defekty, pády, poškodzovali vozidlá.

Ani tento rok nie je výnimkou. Hneď prvá etapa viedla po kameňoch a pretekárov poriadne vytrápila. Okrem toho sa na nej stalo aj niekoľko nehôd a hneď v sobotu po páde skončil víťaz prológu Tosha Schareina.

„Niekoľko chalanov som videl ležať vedľa trati. Hrozná špeciálka. Enduro jazdcom sa to asi páčilo, ale mne tento terén vôbec nepasuje, vysáva ma. Všade boli rozhádzané kamene, kamenisté cesty. Proste šialené,“ opisoval prvú etapu Martin Michek na youtube. „Ja už neviem, kam to chcú posunúť. Bola to najťažšia prvá etapa, akú som zažil. Veľa lávových kameňov. Trafili ste jeden a hneď na to druhý, tretí. Prdel mám úplne modrú,“ opisoval veterán Dakaru motocyklista David Pabiška. Po jednom páde má český pretekár odretý celý bok. Na slávnej rely štartuje už po 16-krát. Kamene výrazne poničili viacero motoriek. Po prvých dvoch dňoch mali mechanici, čo robiť. Svitko v sobotu ľutoval chybu Takmer všetky motorky niesli znaky terénu, po ktorom jazdili. Mechanici v sobotu a v nedeľu riešili prasknuté kryty, ohnuté výfuky, otrhnuté navigačné prístroje.

Českého pretekára Libora Podmola zase v sobotu trafil veľký kameň priamo do prstov. Odletel spod kolesa súpera, ktorý šiel pred ním a príliš pridával. Podmol mal síce rukavice, ale keď si ich dal v cieli dole, na krstoch mal krvavé šrámy. Štefan Svitko sa po prvom dni usmieval, hoci štart do pretekov si asi predstavoval inak. Zastavil pri dvoch nehodách, no časovú stratu nabral, keď zablúdil.

„Štartoval som z piateho miesta a vedel som, že to bude problém, pretože bola veľmi ťažká navigácia. Spravil som chybu, skôr som odbočil. Výsledok nie je bohviečo, ale na motorke sa cítim dobre a to je hlavné,“ hodnotil Svitko prvú ostrú etapu na Instagrame. Po nej bol so stratou 42 minút na celkovom 23. mieste. Peterhansel vyrovnal rekord Kamene sú však veľkým problémom pre pretekárov. Vytrápil sa na nich dokonca aj Stéphane Peterhansel, 14-násobný víťaz Dakaru.

„Nedokázal som prísť na to, ako na nich jazdiť. Všetko nám šlo zle, ale do konca Dakaru je ešte ďaleko,“ reagoval Peterhansel, ktorý v nedeľu vyhral etapu medzi automobilmi. Bolo to jeho 50. etapové víťazstvo, čím vyrovnal rekord Ariho Vatanena.

„Nezabúdajte, že ja som na to potreboval oveľa viac času a jazdil som vo dvoch kategóriách. Ale mám stále šancu ho ešte poraziť,“ dodal Francúz. V pondelok sa rely presunula viac do piesku a terén bol oveľa rýchlejší. Pretekári zdolali 438 km. Štefan Svitko sa celú etapu držal v najlepšej desiatke s malou stratou na vedúceho pretekára. Do cieľa prišiel na 8. mieste a polepšil si aj v celkovom poradí.

Po troch etapách je celkovo na 13. priečke. Na lídra Rossa Brancha stráca vyše 44 minút. Za posledné dva dni však jazdil na úrovni najlepších pretekárov. Horšiu pozíciu má kvôli strate z prvej etapy. V pondelok sa z etapového víťazstva tešil Pablo Quintanilla.

„Je to dobrý pocit vyhrať ďalšiu etapu na Dakare. Bola to veľmi náročná a dlhá etapa. Etapové víťazstvo je skvelé, ale je to len začiatok. Máme pred sebou dlhé preteky. Doteraz boli prvé tri etapy superťažké, veľmi dlhé s dosť hrboľatým terénom a zložitou navigáciou. Tento rok je niekoľko úsekov, kde sa naozaj musíte sústrediť na vzdialenosť, inak je super ľahké dostať sa na nesprávny waypoint. Myslíte si, že ste správne, ale po niekoľkých kilometroch si uvedomíte, že to bol ten nesprávny. Musíte jazdiť s veľkým sústredením na roadbook," reagoval Quintanilla pre oficiálnu stránku. Z pretekov naopak odstúpil po technických problémoch dvojnásobný víťaz Sam Sunderland.