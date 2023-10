Varga skončil pri premiére na Rely Dakar štvrtý, v januári by chcel dosiahnuť viac

"Všetko je pripravené, potvrdené, zaplatené," prezradil Varga. Po januárovej 4. pozícii na Dakare hodnotil: "Bol to môj dávny sen, že sa na Dakar dostanem a úspešne ho dokončím. Pracovali sme na tom veľmi dlhú dobu a určite to zato stálo.

Mám za sebou veľmi veľa pretekov v rôznych krajinách po celom svete, ale Dakar je Dakar. Dokončiť Dakar bol náš cieľ, ale my k tomu berieme úžasné 4. miesto."

Pred slávnym Dakarom ho ešte čaká účasť na pretekoch v Maroku, pôjde o finále seriálu Svetového pohára FIM Rally - Raid World Cup. V jeho klasifikácii mu aktuálne patrí 3. priečka.

"Smerujeme na jednu z najdôležitejších súťaží v sezóne. Všetko je pripravené a naše sprievodné vozidlo s mechanikmi je už na ceste do Maroka. Seriál sa skladá z piatich súťaží. Prvou bol Dakar, potom nasledovalo podujatie v Abu Dhábí.

V Mexiku sme sa súťaže nezúčastnili, stalo sa tak kvôli logistike a nesmierne náročnému plánovaniu. Štvrté podujatie v Argentíne som absolvoval, no a teraz bude Maroko ako finálové piate podujatie.

Škoda toho Mexika, keďže nám chýbajú nejaké body. Napriek tomu by som rád zabojoval o druhé miesto konečného poradia, dokonca je tu aj teoretická možnosť posunúť sa až na prvé, ale to je šanca asi jedna k tisícom.

Všetko je otvorené a teraz pred súťažou by som nerád špekuloval o tom, ako to dopadne,“ poznamenal Juraj Varga pred cestou do Maroka, kde začne súťažiť už vo štvrtok.