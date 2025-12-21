Najhoršie obavy sa potvrdili. Pri leteckom nešťastí zahynul bývalý úspešný pretekár

Pri štvrtkovom páde biznis lietadla Cessna 550 v meste Statesville v Severnej Karolíne zahynulo sedem ľudí, medzi nimi aj bývalý jazdec NASCAR Greg Biffle, uviedla prestížna motoristická séria. Lietadlo havarovalo na regionálnom letisku.
Diaľničná hliadka Severnej Karolíny uviedla, že medzi obeťami sa pravdepodobne nachádzal Biffle a členovia jeho najbližšej rodiny, no vzhľadom na silný požiar po páde zatiaľ nebolo možné vykonať formálne potvrdenie. Lietadlo bolo registrované na spoločnosť prepojenú s Bifflom.
Úrady zverejnia zoznam siedmich osôb na palube po potvrdení totožnosti úradom súdneho lekára.
Podľa portálu FlightAware, ktorý sleduje leteckú dopravu, smerovalo lietadlo na Floridu, no krátko po štarte sa v silnom počasí okolo 10:15 miestneho času pokúsilo vrátiť na letisko v Severnej Karolíne.
Fotografie zverejnené miestnymi médiami a na sociálnych sieťach zachytávajú rozsiahly požiar na vzletovej a pristávacej dráhe medzi troskami lietadla.
VIDEO: Zábery z nehody lietadla
Biffle, ktorý mal 55 rokov, vyhral počas 20 rokov 19 pretekov Cup Series, uvádza Field Level Media.
Jeho posledným štartom bol pretek Geico 500 na okruhu Talladega v roku 2022. V roku 2023 ho zaradili medzi 75 najväčších jazdcov v histórii NASCAR.
Medzi politikmi, ktorí vzdali Bifflovi hold, bol aj republikánsky senátor za Severnú Karolínu Thom Tillis. „Greg bol titanom komunity NASCAR na trati aj mimo nej,“ povedal Tillis.
„Po tom, čo hurikán Helene spustošil západnú časť Severnej Karolíny, Greg bez váhania pomáhal – použil svoj súkromný vrtuľník na záchranu obetí a poskytovanie kľúčovej pomoci obyvateľom štátu.“
Letisko bolo po incidente uzavreté a pred jeho opätovným otvorením je potrebné odstrániť trosky z dráhy, uviedli mestskí predstavitelia na tlačovej konferencii.