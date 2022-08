Chýbajú Todt či Brawn. Ferrari nemá osobnosť ani špičkových stratégov

Inak, ten cieľ vyrovnať pole sa nie vždy podaril. Mne najviac zostal v pamäti ročník 2009, keď zmeny vystrelili do pozície majstra sveta tím, s ktorým nikto nepočítal a v úvodných pretekoch ani nemal sponzorov - Brawn GP.

Na rozdiel od roku 2014 Mercedesu tieto zmeny nepomohli, respektíve koncepcia, ktorú zvolil, sa neukázala ako najlepšia. Mercedes je v pozícii, že dobieha súperov, ktorí sa lepšie popasovali so zmenami.

Je to vždy istým spôsobom lotéria. Našťastie dnes máme rozpočtové stropy, ktoré sa síce dajú nejakým kreatívnym spôsobom zlepšiť v prospech silných tímov, ale pri dnešnej elektronickej kontrole je to iné ako kedysi.

Napríklad, v roku 1978 Mario Andretti s Ronniem Petersonom a celý tím Lotus absolútne dominovali. Pred ďalšou sezónou však prišiel Colin Chapman s modelom, o ktorom tvrdil, že bude ešte lepší. To auto však vôbec nefungovalo a Lotus sa pomaly začal vytrácať z popredných pozícií.

V úvode sezóny mal Red Bull značné problémy so spoľahlivosťou. Max Verstappen nedokončil dve z troch veľkých cien. Bolo Ferrari na štart sezóny lepšie pripravené?

Spomenuté zmeny pravidiel spôsobili aj to, že nikto nevedel, ako to bude so spoľahlivosťou. Zdá sa, že Red Bull si vybral slabšiu chvíľu v úvode sezóny, ale odvtedy až na zopár výnimiek všetko funguje, špeciálne v prípade Verstappena.

Bolo prekvapujúce, že im úvod sezóny nevyšiel, ale veľmi rýchlo sa z toho dostali. Ferrari je vždy veľkým otáznikom, pretože taliansky tím asi nikdy nebude taký dôsledný ako nemecký alebo britský tím.

Charles Leclerc pomerne rýchlo získal 46-bodový náskok pred Verstappenom a mnohí fanúšikovia Ferrari ho videli ako nového majstra sveta. Bolo to predčasné?