Zostane Pérez v Red Bulle? Obe strany už rokujú o novej zmluve

BRATISLAVA. Rakúsky motoristický tím Red Bull F1 roky márne hľadal vhodného tímového kolegu k lídrovi Maxovi Verstappenovi.

Po odchode Austrálčana Daniela Ricciarda sa v tíme dlho neohrial Francúz Pierre Gasly a po sľubnom začiatku "vyhorel" aj thajský pilot Alexander Albon.

Vlani do kokpitu zasadol ostrieľaný Mexičan Sergio Pérez. Aj on sa na začiatku dosť trápil, no v závere minulej sezóny pomohol Holanďanovi k titulu.

Na začiatku aktuálneho ročníka sa celý vývoj auta s označením RB18 reštartoval a technické oddelenie sa snažilo auto prispôsobiť pre oboch jazdcov. To pomohlo práve Pérezovi, ktorý sa konzistentnými výkonmi priblížil Verstappenovi.