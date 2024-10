Norris: Verstappen dostal, čo mu patrí. Neboli to čisté a férové preteky

MEXICO CITY. Lando Norris z McLarenu povedal, že Max Verstappen "dostal, čo mu patrí" po tom, čo líder šampionátu formuly 1 Red Bull inkasoval dve 10-sekundové penalizácie a v nedeľňajšej Veľkej cene Mexika skončil šiesty. Výsledok vdýchol Norrisovi nový život, keďže druhý Brit má štyri kolá pred koncom stratu 47 bodov. Formula 1: Kalendár, program a výsledky v sezóne 2024

Formula 1: Priebežné poradia v sezóne 2024 "Do každých pretekov idem s očakávaním tvrdého súboja s Maxom," povedal Norris novinárom.

"Je jasné, že je jedno, či vyhrá alebo (skončí) druhý, jeho jedinou úlohou je poraziť ma v pretekoch. A on sa pre to obetuje, ako to urobil aj dnes.

"Chcem zvádzať tie tvrdé súboje, aké som ho videl veľakrát. Ale férové... s Maxom to bude vždy ťažké. Nikdy nebude nikomu uľahčovať život, najmä mne v tejto časti roka. "Myslím si však, že dnes to neboli férové, čisté preteky. A preto si myslím, že dostal to, čo si zaslúžil." Na začiatku sezóny to vyzeralo, že Verstappen získa svoj štvrtý titul s prehľadom, ale rýchly vzostup McLarenu a Norrisa to zahmlil, aj keď 27-ročný Holanďan stále vyzerá ako jasný favorit.

Keďže sa boj priblížil a Verstappen nevyhral už 10 pretekov, boj s Norrisom sa len zintenzívnil. Pred týždňom sa stretli v Texase, kde bol Norris potrestaný za vybehnutie z trate a získanie výhody pri pokuse predbehnúť svojho súpera. Tentoraz to bol Verstappen, kto sa dostal do sporu so stewardmi. Jedna penalizácia bola za to, že Norris vyrazil do šírky, a druhá za to, že vyletel z trate a získal výhodu. Na otázku, či bol Verstappen v Mexiku prísnejší ako v Austine, Norris odpovedal: "Pravdepodobne áno".